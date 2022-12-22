مصلحة حماية المستهلك تستكمل جولتها على المحطات والملاحم والسوبرماركات ومطابخ المطاعم في النبطية

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استكملت مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في النبطية بإشراف رئيس المصلحة بالتفويض محمد بيطار جولاتها اليوم في مدينة النبطية ومنطقتها في المحطات والملاحم والسوبرماركات ومطابخ المطاعم الكبرى للتأكد من التزامها الأسعار، وصحة وسلامة الغذاء والنظافة العامة، وذلك بمؤازرة من دوريات أمن الدولة المديرية الإقليمية في النبطية.ووجّهت المصلحة انذرات وتنبيهات لعدد من المؤسسات لالتزام القوانين المرعية الاجراء.أيضا، توزعت دوريات مصلحة حماية المستهلك على عدشيت والقصيبة في قضاء النبطية، ودورية في بلدة تبنين قضاء بنت جبيل ودورية أخرى في منطقة النبطية وجوارها.