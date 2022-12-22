أخبار لبنان
22 كانون الأول 2022 - 05:09
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مصلحة حماية المستهلك تستكمل جولتها على المحطات والملاحم والسوبرماركات ومطابخ المطاعم في النبطية

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مصلحة حماية المستهلك تستكمل جولتها على المحطات والملاحم والسوبرماركات ومطابخ المطاعم في النبطية
Lebanon News
استكملت مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في النبطية بإشراف رئيس المصلحة بالتفويض محمد بيطار جولاتها اليوم في مدينة النبطية ومنطقتها في المحطات والملاحم والسوبرماركات ومطابخ المطاعم الكبرى للتأكد من التزامها الأسعار، وصحة وسلامة الغذاء والنظافة العامة، وذلك بمؤازرة من دوريات أمن الدولة المديرية الإقليمية في النبطية.
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ووجّهت المصلحة انذرات وتنبيهات لعدد من المؤسسات لالتزام القوانين المرعية الاجراء.

أيضا، توزعت دوريات مصلحة حماية المستهلك على عدشيت والقصيبة في قضاء النبطية، ودورية في بلدة تبنين قضاء بنت جبيل ودورية أخرى في منطقة النبطية وجوارها.
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