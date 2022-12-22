كلاس أعلن توليه مهام وصلاحيات مدير عام الوزارة وعيّن مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة للمنشآت الرياضة والكشفية والشبابية

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أعلن وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس تولّيه ممارسة كافة المهام وصلاحيات المدير العام للشباب والرياضة إلى حين تعيين مدير عام وفق الاصول، وذلك لانه "يقع على عاتق الوزير تأمين استمرارية المرفق العام".وأشار قرار كلاس إلى أنه على مصلحة الديوان تحويل المعاملات المسجلة لديها إلى الوحدات الادارية المختصة لدراستها وإبداء الرأي بشأنها وإعادتها إلى مصلحة الديوان ضمن مهلة أسبوع من تاريخ إحالتها، ثم رفعها إلى أمانة سر وزير الشباب والرياضة ليتخذ الاجراءات وفق الاصول القانونية المرعية الاجراء.من جهة أخرى، عيّن كلاس رئيسة مصلحة الديوان بالانابة فاديا نعيم حلال، مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة للمنشآت الرياضة والكشفية والشبابية.