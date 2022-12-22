شقير في منتدى الإقتصاد العربي: للإطلاع على الفرص المتاحة في لبنان في مجال النفط والغاز والدخول في إستثمارات

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أكّد رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير أنه على ثقة بأن تطلعات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن أوروبا الجديدة ستكون الشرق الأوسط، ستتحقق.وأقترح على المؤتمرين في منتدى الإقتصاد العربي المنعقد في فندق فينيسيا، أن يتم الإعداد لمؤتمر إستثنائي لمنتدى الإقتصاد العربي يكون موضوعه: الطريق الى شرق أوسط جديد، إستجابةً لتطلعات الأمير محمد بن سلمان، بهدف وضع خارطة طريق للوصول الى الأهداف المرجوة.وقال: "من مسؤوليتنا كقطاع خاص أيضاً أن نصب تركيزنا وجهودنا على التشبيك بين إقتصادات الدول العربية غير الخليجية وبين إقتصادات الدول الخليجية لترسيخ وتوسيع النشاط الإقتصادي وزيادة النمو وتعميم الفائدة والإزدهار".وأضاف: "من هذا المؤتمر، أدعو القطاع الخاص العربي، للإطلاع على الفرص المتاحة في لبنان في مجال النفط والغاز والدخول في إستثمارات مباشرة وبشراكة مع القطاع الخاص اللبناني، في هذا القطاع الواعد، خصوصاً أنه مع إكتشاف الغاز، ستكون المتطلبات كبيرة وهي تتعلق بالبنى التحتية للإستخراج والتخزين والتوزيع والإمداد فضلاً عن الأمور اللوجستية وغير ذلك".واعتبر أنه يبقى أمر وحيد، يُرتَبط به نجاح أو فشل كل الأمور، وهو إستقامة الوضع السياسي في لبنان.وختم بالقول: "نسأل الله عز وجل في زمن الأعياد المجيدة، الميلاد ورأس السنة، أن يلهم بعض القوى السياسية ويعيدها الى رشدها لتسهيل عملية إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لإنقاذ البلد ووضعه على المسار الصحيح وإنصاف اللبنانيين".