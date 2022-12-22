نقيبا الصيادلة والشركات المستوردة للأدوية وأصحاب المستودعات: لإصدار مؤشرا أسبوعيا للأسعار

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شدّد نقيبا الصيادلة والشركات المستوردة للأدوية في لبنان، على ضرورة إصدار وزارة الصّحة العامة مؤشرا أسبوعيا للأسعار، عملًا بالقرارات الوزارية المعنيّة وعطفًا على معضلة انقطاع الادوية الناتجة عن تقلبات سعر صرف العملة الوطنية. وأشارا في بيان بيان صحافيّ مشترك، الى أن عدم الأخذ بهذا الموضوع الفائق الأهمية لتأمين استمرارية تزويد السوق بالدواء، سوف يؤدي حتمًا إلى تعثّر المؤسسات الصيدلانية عامة، وإلى عجزها عن متابعة تلبية حاجات المرضى اللبنانيين.وأوضح النقيبان أنّ موضوع تحديث جداول اسعار الأدوية، لا يتعلّق فقط بالعملية المالية او بمؤشرات الرّبح والخسارة، بل هو يهدّد قدرة المؤسسات الصيدلانيّة كافّة على الاستمرار، قائلين: "إذا استمرّت هذه المؤسّسات ببيع الدّواء على سعر صرف منخفض كما هو الحال اليوم، فهي لن تعود قادرة على تجديد مخزونها. وإنّ تكرار هذه العمليّة سيؤدّي إلى عواقب وخيمة، منها الإفلاس الحتميّ للمؤسّسات الصّيدلانيًّة وتوقّفها التّامّ عن العمل".وختم البيان الصادر عن نقيبي الصيادلة ومستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان، بالقول: "يدعو النقيبان الدولة اللبنانية أن تتّخذ الإجراءات اللازمة بسرعة، بغية لجم انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية وحماية الاقتصاد بكلّ مكوّناته، وفي طليعتها المؤسسات الصّحيّة والصيدلانية لتمكينها من الاستمرار في أداء مهامّها وتلبية حاجات المرضى".