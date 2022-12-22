ابو الغيط بعد لقائه ميقاتي: واثق بحكمة السياسيين وقدرة الاقتصاديين لاخراج البلد من هذا المأزق

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شدد الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط على أن هناك انسداداً سياسياً ووضعاً اقتصادياً صعباً وينبغي حشد الهمم وحزم الرأي من قبل السياسيين والاقتصاديين وجميعهم مطالبون بأن يبذلوا الجهود وفي اسرع وقت ممكن للخروج بلبنان من هذا الوضع الصعب.وقال: "انا واثق بحكمة السياسيين وفاعلية وقدرة الاقتصاديين، لان يخرجوا البلد من هذا المأزق، وكل التمنيات لشعب لبنان وللدولة اللبنانية، والمفتاح يجب ان يكون في بداية انتخاب رئيس وبالتالي احزموا الامر وانطلقوا الى الأمام".وأضاف بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "تشرفت بلقاء دولة الرئيس ميقاتي في سياق مشاركتي في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد صباح اليوم في فندق فينيسيا لاستعادة حيوية الاقتصاد اللبناني، ولبنان يمر في وضع سياسي واقتصادي صعب للغاية ومعقد، ولكن الخروج منه متاح والإمكانات موجودة لتحقيق هذا الامر، كما قلت في كلمتي صباح اليوم في المؤتمر".وكان ميقاتي قد إستقبل ابو الغيط ظهر اليوم في السرايا، في حضور الامين العام المساعد للجامعة حسام زكي والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.وقدّر ميقاتي خلال اللقاء دعم ابو الغيط المستمر للبنان والجهود التي تبذلها الجامعة العربية لتعزيز العلاقات العربية- العرببة، لا سيما العلاقات اللبنانية- العربية.ونوّه بحرص الامين العام لجامعة الدول العربية على لبنان وبالكلمة التي القاها اليوم في منتدى الاقتصاد والاعمال، وشدد فيها على أن لبنان لا يتحمل شغوراً رئاسياً طويل الامد، ودعا الى اقرار التشريعات التي تصون لبنان وتحمي ثرواته من الكثير مما شهدته مجتمعات أخرى.