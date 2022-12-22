أخبار لبنان
22 كانون الأول 2022 - 09:20
22/12/2022 09:20:00
تلامذة المدارس الأرمنية في لبنان يتظاهرون استنكارا على الحصار الأذربيجاني
تلامذة المدارس الأرمنية في لبنان يتظاهرون استنكارا على الحصار الأذربيجاني
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LBCI News Lebanon
نظّم تلامذة المدارس الأرمنية في لبنان تظاهرة أمام الأسكوا، استنكارا على الحصار الأذربيجاني على أرمينيا، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك.
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