ابو فاعور من معراب: لفتح أبواب الحوار بغية الوصول إلى تفاهم على إسم الرئيس

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تباحث رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب، مع عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور موفداً من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في آخر المستجدات السياسيّة في لبنان، خصوصاً بملف انتخابات رئاسة الجمهوريّة.وعقب الإجتماع وضع أبو فاعور اللقاء في" إطار الحرص الدائم على التشاور مع جعجع في جميع الإستحقاقات".وقال: "تداولنا في الموضوع الأساسي الذي هو انتخابات رئاسة الجمهوريّة، الذي هو استحقاق يجب أن إنجازه في أقرب وقت ممكن".واضاف "اننا نرى ونشاهد ما يتعرّض له المواطن اللبناني من إذلال، وتحديداً في الشأن المعيشي كما في جميع النواحي الأخرى من حياته، لذلك ومن منطلق المسؤوليّة، وإذا لم يكن هذا المنطلق، فمن منطلق الخجل، على القوى السياسيّة والكتل النيابيّة إنجاز هذا الإستحقاق في أسرع وقت ممكن".وشدد على أنه "لن يكون هناك من إنقاذ اقتصاديّ إن لم تكن هناك بنية حكم موثوقة سياديّة إصلاحيّة وفاقيّة بين اللبنانيين، وأولى دعائم بنية الحكم هي رئاسة الجمهوريّة".واكد "وجوب الحوار بين اللبنانيين مع بعضهم البعض في موضوع انتخابات رئاسة الجمهوريّة".اوضح أبو فاعور" أننا نشهد في هذه الاثناء حراكاً خارجياً لجهة الإستحقاق الرئاسي، إلا أنه لا يزال في مراحله الأولى وإلى أن يصل إلى مرحلة يتخذ أبعاده فيها يجب أن يكون هناك حراك داخلي أيضاً".