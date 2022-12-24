مزار سيدة حريصا يحتفل مع الأطفال بعيد الميلاد في حضور الراعي

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احتفل مزار سيدة لبنان حريصا بيوم الطفل من خلال شعار "العيد عنا غير"، وتوافد الى الباحة الخارجية آلاف الأطفال من مختلف المناطق للمشاركة بفرحة العيد.وافتتح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الاحتفال بالصلاة، وبارك الاطفال وذويهم، وعايد الحضور بكلمة.بعد ذلك، وصل موكب ضخم من السيارات والدراجات تحمل 40 بابا نويل، بالاضافة الى شخصيات عدة محببة للاطفال، على أنغام ألحان وتراتيل ميلادية. وترجلت الشخصيات الى الساحة وسط تصفيق الحضور وهيصة الاطفال، ليضفوا على العيد رونقا وجمالا، فتوجه اليهم الاطفال لأخذ الصور التذكارية.ثم عادت الحماسة عند استقبال الاطفال مجددا 10 بابا نويل من الجيش اللبناني - فوج المجوقل، نزلوا من أعلى نقطة من البازيليك على الحبال الى الساحة.وفي ختام الاحتفال، شكر رئيس المزار الأب فادي تابت كل من ساهم في إنجاح المهرجان، وتوجه الى الاطفال واهاليهم بالمعايدة، ودعاهم للتوجه لتسلم هداياهم، وقامت فرقة من شبيبة الارز بتنظيم وتوزيع الهدايا على الاطفال بحسب الاعمار.