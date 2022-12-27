النائب شربل مسعد للـLBCI: أنا ضدّ الحوار في هذه المرحلة لأنه مضيعة للوقت

أنا ضدّ الحوار في هذه المرحلة لأنه مضيعة للوقت

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LBCI News Lebanon

اعتبر النائب شربل مسعد ان "طريقة طرح النائب ميشال معوض كمرشح لرئاسة الجمهورية كان من المفترض أن تكون مختلفة"، مشيرًا الى ان "هناك علامة استفهام على بعض من سمّاه ويتحدّث في الصالونات عن اسم آخر للرئاسة".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI " لقد وضعت سابقًا اسم عصام خليفة وميشال معوّض وأنا منفتح على آراء الشعب الذي انتخبني".

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واضاف "نحن نجرّ الخارج على التدخّل في الملف الرئاسي عبر التعطيل"، لافتًا الى انه "ضدّ الحوار أن يحصل في هذه المرحلة لأنه مضيعة للوقت ولن يؤدي الى اي نتيجة".

وتابع "الفريق الذي يُعطّل عليه أن يسأل الشعب الذي انتخبه هل هو راضٍ عن آدائه؟".



وكشف ان " البطريرك الراعي يائس من الوضع الذي وصل اليه لبنان ".