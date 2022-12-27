ميقاتي بحث مع وزير الدفاع في أوضاع الجيش..والتقى الهيئات الاقتصادية وسفير المغرب

بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم صباح اليوم في السراي الحكومي، في شؤون وزارته واوضاع الجيش.

الإعلان

وقد علمت الـLBCI أن الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء تدرس الحلول المتاحة دستوريا وقانونيا لحل هذه الاشكالية.وإستقبل رئيس الحكومة، في حضور وزير المال يوسف خليل، وفدا من الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير. وشارك في اللقاء مدير عام المالية جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.وقال شقير بعد اللقاء "كان الإجتماع أكثر من جيد، وكان هناك نوع من التخوف لدى القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية، وتمكنا من خلال الاجتماع اليوم من ايجاد الحلول لكل هذه النقاط وخصوصا التخوف لدى الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار الأميركي والضريبة المتوجبة عليهم والمفعول الرجعي لها للعام 2023."واضاف "لقد تم ايجاد الحلول لهذه المسائل، وإن شاء الله سيعلن وزير المال عن هذه الحلول وستصدر بشكل رسمي قريبا."وتابع " نحن مرتاحون لهذا اللقاء ووجدنا طريقة لا نظلم فيها الدولة ولا موظف القطاع الخاص الذي يتقاضى راتبه بالدولار، ويجب أن نحافظ عليهما، فنحن لا نريد ان تترك الشركات لبنان، ولهذا وجدنا حلا يرضي الجميع، اي صاحب الشركة والعامل والدولة."وإستقبل الرئيس ميقاتي سفير المغرب محمد كرين الذي أعلن بعد اللقاء : زيارتي أليوم للرئيس ميقاتي تدخل في إطار التواصل الدائم لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين لبنان والمغرب وتطويرها للأفضل على كل المستويات. وكانت مناسبة لتقديم التهاني بمناسبة الأعياد المجيدة والسنة الجديدة.