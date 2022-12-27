أخبار لبنان
27 كانون الأول 2022 - 08:51
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ميقاتي تناقش وبرّي بالملف الحكومي وكيفية تسيير شؤون الدولة

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Lebanon News
هنّأ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، رئيس مجلس النواب نبيه بري  بالاعياد، وتمنى له عاماً جديداً سعيداً، في عين التينة.

وقال بعد اللقاء "تناقشنا بالملف الحكومي وكيفية تسيير شؤون الدولة".

وأضاف "نحن على خطّ واحد".
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