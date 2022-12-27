أخبار لبنان
27 كانون الأول 2022 - 08:51
27/12/2022 08:51:00
ميقاتي تناقش وبرّي بالملف الحكومي وكيفية تسيير شؤون الدولة
ميقاتي تناقش وبرّي بالملف الحكومي وكيفية تسيير شؤون الدولة
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LBCI News Lebanon
هنّأ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، رئيس مجلس النواب نبيه بري بالاعياد، وتمنى له عاماً جديداً سعيداً، في عين التينة.
وقال بعد اللقاء "تناقشنا بالملف الحكومي وكيفية تسيير شؤون الدولة".
وأضاف "نحن على خطّ واحد".
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