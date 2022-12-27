أخبار لبنان
27 كانون الأول 2022 - 08:27
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سلام عقد مؤتمرًا صحافيًا خصص لقطاع التأمين

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Lebanon News
عقد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مؤتمرًا صحافيًا خصص لقطاع التأمين.


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