أخبار لبنان
27 كانون الأول 2022 - 08:27
27/12/2022 08:27:05
سلام عقد مؤتمرًا صحافيًا خصص لقطاع التأمين
سلام عقد مؤتمرًا صحافيًا خصص لقطاع التأمين
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LBCI News Lebanon
عقد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مؤتمرًا صحافيًا خصص لقطاع التأمين.
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