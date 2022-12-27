سلام عقد مؤتمرًا صحافيًا خصص لقطاع التأمين

27 كانون الأول 2022 - 08:27 27/12/2022 08:27:05

سلام عقد مؤتمرًا صحافيًا خصص لقطاع التأمين

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LBCI News Lebanon

عقد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مؤتمرًا صحافيًا خصص لقطاع التأمين.





