أخبار لبنان
27 كانون الأول 2022 - 08:43
Back

بيان المركزي خلق حالًا من البلبلة في سوق الصيارفة...

بيان المركزي خلق حالًا من البلبلة في سوق الصيارفة... Lebanon, news ,lbci ,أخبار سوق الصيارفة,المركزي,بيان المركزي خلق حالًا من البلبلة في سوق الصيارفة...
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
بيان المركزي خلق حالًا من البلبلة في سوق الصيارفة، مقابل إنخفاض كبير في سعر صرف دولار السوق الموازية.

هذه الظاجواء من سوق الصرافين في شتورة...

الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً