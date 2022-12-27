أخبار لبنان 27 كانون الأول 2022 - 08:43 27/12/2022 08:43:43 بيان المركزي خلق حالًا من البلبلة في سوق الصيارفة...

بيان المركزي خلق حالًا من البلبلة في سوق الصيارفة...

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LBCI News Lebanon

بيان المركزي خلق حالًا من البلبلة في سوق الصيارفة، مقابل إنخفاض كبير في سعر صرف دولار السوق الموازية.



هذه الظاجواء من سوق الصرافين في شتورة...



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