كركي: وزير المال بصدد تحويل 600 مليار ليرة لإتمام دفع الأموال المرصودة لموازنة 2022

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أعلن المدير العام للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل بصدد تحويل 600 مليار ليرة لبنانية لإتمام دفع جميع الأموال المرصودة للصندوق لموازنة 2022 بما فيهم الإعتمادات المدورة، وسيتم ذلك فور إنجاز المعاملات اللازمة في وزارة العمل.وكان الوزير الخليل بحث شؤون "الصندوق" مع الدكتور كركي ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي كشف أن هناك إتجاهًا لتخفيض الدولار الضريبي عن العام 2022 إلى ثمانية الآف ليرة لبنانية عن الأشهر التي سبقت إقرار الموازنة، واحتسابه على سعر الخمسة عشر ألفًا عن شهري تشرين الثاني وكانون أول، على أن يتم توسيع الشطور الضريبية ورفع التنزيل العائلي وهو مطلب الإتحاد لموازنة 2023.ولفت الأسمر إلى أن عائدات الجباية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان قد أنجزت وباتت جاهزة للدفع للعاملين في المؤسسة على أكمل وجه.