أخبار لبنان
27 كانون الأول 2022 - 09:42
Back

كركي: وزير المال بصدد تحويل 600 مليار ليرة لإتمام دفع الأموال المرصودة لموازنة 2022

كركي: وزير المال بصدد تحويل 600 مليار ليرة لإتمام دفع الأموال المرصودة لموازنة 2022 Lebanon, news ,lbci ,أخبار محمد كركي,المدير العام للضمان الإجتماعي,كركي: وزير المال بصدد تحويل 600 مليار ليرة لإتمام دفع الأموال المرصودة لموازنة 2022
episodes
كركي: وزير المال بصدد تحويل 600 مليار ليرة لإتمام دفع الأموال المرصودة لموازنة 2022
Lebanon News
أعلن المدير العام للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل بصدد تحويل 600 مليار ليرة لبنانية  لإتمام دفع جميع الأموال المرصودة للصندوق لموازنة 2022 بما فيهم الإعتمادات المدورة، وسيتم ذلك فور إنجاز المعاملات اللازمة في وزارة العمل.
 
وكان الوزير الخليل بحث شؤون "الصندوق" مع الدكتور كركي ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي كشف أن هناك إتجاهًا لتخفيض الدولار الضريبي عن العام 2022 إلى ثمانية الآف ليرة لبنانية عن الأشهر التي سبقت إقرار الموازنة، واحتسابه على سعر الخمسة عشر ألفًا عن شهري تشرين الثاني وكانون أول، على أن يتم توسيع الشطور الضريبية ورفع التنزيل العائلي وهو مطلب الإتحاد لموازنة 2023.
الإعلان
 
ولفت الأسمر إلى أن عائدات الجباية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان قد أنجزت وباتت جاهزة للدفع للعاملين في المؤسسة على أكمل وجه.
الإعلان
إقرأ أيضاً