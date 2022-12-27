بو فاعور من عين التينة: الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الازمة

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع والمستجدات السياسية خلال لقائه عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور الذي تحدث بعد اللقاء قائلاً : "دولة الرئيس يلهج ونلهج معه بالدعوة الى الحوار ليس لأنه لدينا هوس الحوار ، بل لان الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الازمة".

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وشدد بو فاعور على أن الحل الإقتصادي لا يمكن ان يقوم إلا بناء على حل سياسي، والحل بالسياسة يبدأ بإعادة تشييد بنية الدولة وبنية الدولة تبدأ برئاسة الجمهورية ثم في وقت لاحق الحكومة.

وعن رئاسة الجمهورية قال: " يحكى عن مبادرات خارجية " طيب" شكراً لكل من يريد أن يساعد لبنان، لكن أي مبادرة خارجية اذا لم تترافق مع حراك ودينامية داخلية لا يمكن ان تؤدي الى اي نتيجة . وأضاف : الحوار مطلوب اذا لم يكن على شكل طاولة حوار هناك الف شكل من أشكال الحوار الذي يمكن إبتداعه والركون اليه للخروج مما نعيش فيه ، الكل يقول أنه يريد رئيس جمهورية لكن كيف يمكن الوصول الى رئيس للجمهورية اذا لم نتحاور مع بعضنا البعض، وحتى اللحظه لا يمكن ان نغش انفسنا او نغش اللبنانيين ونقول هناك مؤشرات إيجابية ، انما بداية تلمس سبيل للحوار من اجل الوصول الى نتيجة .؟"

ورداً على سؤال عن الحوار الثنائي مع التيار الوطني الحر، قال أبو فاعور: :نحن نتحاور مع التيار الوطني الحر ومع من نتشارك نحن وإياهم بالخيار الرئاسي المشترك، وكما قلت منذ يومين وليد جنبلاط لن يترك باباً من أبواب الحوار إلا وسيطرقه".

وفي ما اذا كان قد وضع الرئيس بري باجواء الحوار مع التيار الوطني الحر، أجاب ابو فاعور: "بالتأكيد كل الامور بيننا وبين الرئيس بري جيدة ونحن خلف الرئيس بري في الحوار وهو يشجعنا" .