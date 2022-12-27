أخبار لبنان
27 كانون الأول 2022 - 14:26
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ميقاتي بصدد الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء مطلع العام المقبل

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ميقاتي بصدد الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء مطلع العام المقبل
Lebanon News
في موضوع الترقيات العسكرية التي كان من المفترض أن تبت قبل نهاية العام، علمت الـLBCI أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء مطلع العام المقبل من دون تحديد موعد معين.
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