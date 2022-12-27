أخبار لبنان
27 كانون الأول 2022 - 14:26
27/12/2022 14:26:21
ميقاتي بصدد الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء مطلع العام المقبل
هل تم تعيين الموعد؟
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LBCI News Lebanon
في موضوع الترقيات العسكرية التي كان من المفترض أن تبت قبل نهاية العام، علمت الـLBCI أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء مطلع العام المقبل من دون تحديد موعد معين.
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