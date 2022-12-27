هل تم تعيين الموعد؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار حكومة, ميقاتي , الترقيات العسكرية,جلسة لمجلس الوزراء,هل تم تعيين الموعد؟

LBCI News Lebanon

في موضوع الترقيات العسكرية التي كان من المفترض أن تبت قبل نهاية العام، علمت الـLBCI أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء مطلع العام المقبل من دون تحديد موعد معين.