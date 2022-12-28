كركي أصدر مذكرة وضع فيها مسلك عمل لتمكين المضمون صاحب الصفة والمستفيد الحصول على الإستفادة الأفضل

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أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في بيان أنه استكمالًا للإجراء القاضي بفتح حق الإستفادة الأفضل للمضمون الذي يجمع صفة المضمون والمستفيد الذي أقر وفق المذكرة الإعلامية 699 الصادرة بتاريخ 1/12/2022، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي تعميمًا حمل الرقم 2519 بتاريخ 28/12/2022، قضى بموجبه تحديد مسلك عمل المذكرة المذكورة أعلاه حيث طلب من رؤساء مكاتب الصندوق والمستخدمين المعنيين التقيد، بالآتي:- قبول طلبات التنازل عن الإستفادة لأي مضمون للإستفادة على إسم مضمون آخر من أفراد عائلته وفق النماذج المعتمدة سابقًا وإرفاقها بطلب التحقيق الإجتماعي ومرفقاته.- بعد اقتراح نتيجة التحقيق من قبل المحقق الإجتماعي المختص ورئيس المكتب، يحال كامل الملف إلى مديرية المرض والأمومة للبت فيه من قبل مدير هذا الفرع.- في حال الموافقة على الطلب، يعاد إلى مكتب التبعية بعد تنفيذ التنازل في مديرية ضمان المرض والأمومة من أجل استكمال الملف وفق الأصول النظامية المعتمدة.وقد تم التشديد على ضرورة إلتزام المضمون الذي يتنازل عن إستفادته بدفع الإشتراكات المتوجبة عليه بصفته مضمون تحت طائلة إسترداد التقديمات المقبوضة والملاحقة القانونية.وهذا الإجراء كما سابقاته من الإجراءات هو ضمن مسار التعهد الذي أطلقه المدير العام للصندوق بالقيام بكل ما يلزم من أجل تحسين التقديمات للمضمونين وضمان أمنهم الصحي والإجتماعي.