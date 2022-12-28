أخبار لبنان 28 كانون الأول 2022 - 06:46 28/12/2022 06:46:38 الراعي امام وفد كتائبي: نلتقي مع "الكتائب اللبنانية" في مواقفها... والتعدي على الاراضي في رميش غير مقبول

الراعي امام وفد كتائبي: نلتقي مع "الكتائب اللبنانية" في مواقفها... والتعدي على الاراضي في رميش غير مقبول

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LBCI News Lebanon



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واضاف الراعي أمام وفد كتائبي برئاسة النائب سليم الصايغ في زيارة للتهنئة بالاعياد:" نحن نتكلم كبطريركية، نتكلم نفس لغة الكتائب، ولا نريد ان تطغى المصالح الشخصية على المبادئ الوطنية وان يكون الولاء للبنان"، مؤكدا "ان الوطن في خطر والشعب يتلقى الضربات ولا يمكن للكتل النيابية ان تستمر في الأخذ والرد والطريقة التي تجري فيها عملية انتخاب الرئيس خطأ".



واعتبر البطريرك الراعي "ان الاعتداءات على الاراضي في رميش غير مقبولة"، مذكرا بما حصل في لاسا، ومشيرا الى "ان السلطات المعنية، أبلغتهم انها غير قادرة على القيام بشيء". اضاف:" عندما سألنا: ألا يوجد قانون؟ اجابوا يوجد، ولكن لا نستطيع تطبيقه". اعلن البطريرك الماروني الكاردينال ماربشاره بطرس الراعي "ان البطريركية، تلتقي تماما مع "الكتائب اللبنانية"، في مواقفها، لأن ما يعنيها لبنان"، محذرا من "ان الوطن في خطر، لأن الدستور في مكان ونحن ذاهبون الى مكان آخر"، مبديا أسفه "لأن الشعب يتلقى الضربات ولا يحق للكتل النيابية ان تستمر بما تقوم به في موضوع رئاسة الجمهورية".واضاف الراعي أمام وفد كتائبي برئاسة النائب سليم الصايغ في زيارة للتهنئة بالاعياد:" نحن نتكلم كبطريركية، نتكلم نفس لغة الكتائب، ولا نريد ان تطغى المصالح الشخصية على المبادئ الوطنية وان يكون الولاء للبنان"، مؤكدا "ان الوطن في خطر والشعب يتلقى الضربات ولا يمكن للكتل النيابية ان تستمر في الأخذ والرد والطريقة التي تجري فيها عملية انتخاب الرئيس خطأ".واعتبر البطريرك الراعي "ان الاعتداءات على الاراضي في رميش غير مقبولة"، مذكرا بما حصل في لاسا، ومشيرا الى "ان السلطات المعنية، أبلغتهم انها غير قادرة على القيام بشيء". اضاف:" عندما سألنا: ألا يوجد قانون؟ اجابوا يوجد، ولكن لا نستطيع تطبيقه".

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