أخبار لبنان
28 كانون الأول 2022 - 07:55
28/12/2022 07:55:10
ميقاتي بعد زيارة عودة: مرسوم المساعدات العسكرية قد سلك
ميقاتي بعد زيارة عودة: مرسوم المساعدات العسكرية قد سلك
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LBCI News Lebanon
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد زيارته متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران الياس عودة أن مرسوم المساعدات العسكرية قد سلك، لافتًا إلى أن البحث تطرق إلى أكثر من موضوع منها إنتخاب رئيس للجمهورية.
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