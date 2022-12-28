ميقاتي بعد زيارة عودة: مرسوم المساعدات العسكرية قد سلك

Lebanon, news ,lbci ,أخبار نجيب ميقاتي,رئيس حكومة تصريف الأعمال,ميقاتي بعد زيارة عودة: مرسوم المساعدات العسكرية قد سلك

LBCI News Lebanon

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد زيارته متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران الياس عودة أن مرسوم المساعدات العسكرية قد سلك، لافتًا إلى أن البحث تطرق إلى أكثر من موضوع منها إنتخاب رئيس للجمهورية.