أخبار لبنان
28 كانون الأول 2022 - 07:55
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ميقاتي بعد زيارة عودة: مرسوم المساعدات العسكرية قد سلك

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Lebanon News
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد زيارته متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران الياس عودة أن مرسوم المساعدات العسكرية قد سلك، لافتًا إلى أن البحث تطرق إلى أكثر من موضوع منها إنتخاب رئيس للجمهورية.
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