أخبار لبنان 28 كانون الأول 2022 - 07:57 28/12/2022 07:57:47 جلسة لمجلس القضاء الأعلى... ماذا في التفاصيل؟

جلسة لمجلس القضاء الأعلى... ماذا في التفاصيل؟

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LBCI News Lebanon

ينعقد مجلس القضاء الأعلى في هذه الأثناء في جلسة أعقبت جمعية عمومية لأعضاء المجلس مع القضاة العدليين، بحثت فيها مسألة إعتكاف الجسم القضائي.



فهل هناك حلحلة في هذا المجال؟ التفاصيل في الفيديو اعلاه الإعلان

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