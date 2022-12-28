أخبار لبنان
28 كانون الأول 2022 - 07:57
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جلسة لمجلس القضاء الأعلى... ماذا في التفاصيل؟

جلسة لمجلس القضاء الأعلى... ماذا في التفاصيل؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس القضاء الأعلى,جلسة,جلسة لمجلس القضاء الأعلى... ماذا في التفاصيل؟
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Lebanon News
ينعقد مجلس القضاء الأعلى في هذه الأثناء في جلسة أعقبت جمعية عمومية لأعضاء المجلس مع القضاة العدليين، بحثت فيها مسألة إعتكاف الجسم القضائي.

فهل هناك حلحلة في هذا المجال؟ التفاصيل في الفيديو اعلاه 
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