أخبار لبنان
28 كانون الأول 2022 - 09:03
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رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز: لا ازمة غاز في السوق

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رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز: لا ازمة غاز في السوق
Lebanon News
 اكد رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون  في بيان، ان" لا ازمة غاز في السوق اطلاقا"، منتقدا" بعض النقابيين الذين اشاعوا بان هناك ازمة وان موزعي الغاز يخسرون وانهم يتجهون الى الاضراب"، معتبرا ان "هذا التهويل على مصالح الناس غير مقبول، لان الحقيقة ان موزعي الغاز يشترون بالدولار من شركات التعبئة ويبيعونها لمحلات تجارية و السمانة بالدولار، وبالتالي لسنا معنيين بأزمة ارتفاع او هبوط العملة اللبنانية، علما ان هذه الالية مرخصة وموافق عليها من قبل وزارتي الطاقة والاقتصاد".
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وامل" من بعض النقابيين عدم ادخال سوق التوزيع بالاشاعات للعب ادوار وهمية لاهداف وغايات خاصة معروفة".
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