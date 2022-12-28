أخبار لبنان
28 كانون الأول 2022 - 12:48
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اصحاب محطات المحروقات وموزعوها: ما شهدناه اليوم سيمتد اذا ما لم يعالج الامر سريعاً..

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اصحاب محطات المحروقات وموزعوها: ما شهدناه اليوم سيمتد اذا ما لم يعالج الامر سريعاً..
Lebanon News
أكّدت نقابتا اصحاب المحطات في لبنان وموزعي المحروقات أن احتساب الجدول على اساس ٣٨٠٠٠ ليرة لبنانية علما ان سعر السوق السوداء تتراوح ما بين ٤٤٠٠٠ و ٤٥٠٠٠ ليرة لبنانية  وان عدم تامين دولار صيرفة للقطاع ادى الى ما شهدناه اليوم وسيمتد اذا ما لم تتم معالجة الامر سريعا.

وقالتا في بيان: "بعد صدور جدول اسعار المحروقات الصادر عن المديرية العامة للنفط بتاريخ ٢٨١٢٢٠٢٢ والذي لحظ سعر صرف الدولار على سعر صيرفة دون وجود آلية لحصول اصحاب المحطات والموزعين على دولار صيرفة والذي ادى الى خلل في السوق مما اضطر معظم  اصحاب المحطات الى الاقفال القسري والذي ادى الى تزاحم على المحطات الباقية". 
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أضاف البيان: "ما يهم نقابة اصحاب المحطات و نقابة الموزعين تاكيده ان احتساب الجدول على اساس ٣٨٠٠٠ ليرة لبنانية علما ان سعر السوق السوداء تتراوح ما بين ٤٤٠٠٠ و ٤٥٠٠٠ ليرة لبنانية  وان عدم تامين دولار صيرفة للقطاع ادى الى ما شهدناه اليوم وسيمتد اذا ما لم يتم معالجة الامر سريعا".

وختم: "من هنا نطالب دولة الرئيس نجيب ميقاتي و معالي وزير الطاقة الدكتور وليد فياض بالتدخل فوراً لمعالجة هذا الخلل".
 
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