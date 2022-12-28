أخبار لبنان
28 كانون الأول 2022 - 14:30
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بري يستقبل رئيس الحكومة الإسبانية: إنتخاب رئيس مدخل الزامي لولوج لبنان مرحلة الحل والخروج من الازمة

بري استقبل رئيس الحكومة الإسبانية ونوه بالعلاقة التاريخية مع "اليونيفيل".. Lebanon, news ,lbci ,أخبار اليونيفيل, مجلس النواب, اسبانيا,بري,بري استقبل رئيس الحكومة الإسبانية ونوه بالعلاقة التاريخية مع "اليونيفيل"..
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بري يستقبل رئيس الحكومة الإسبانية: إنتخاب رئيس مدخل الزامي لولوج لبنان مرحلة الحل والخروج من الازمة
Lebanon News
نوه رئيس مجلس النواب نبيه بري بزيارة رئيس الحكومة الإسبانية والوفد المرافق الى لبنان خاصة في هذه المرحلة، مشيدا بدور إسبانيا ودعمها للبنان لاسيما من خلال مشاركتها في قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان.

وكان بري قد  استقبل اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة الإسبانية رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز، في حضور السفير الإسباني في لبنان خيسوس سانتوس إغوادو والوفد المرافق ، حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وإسبانيا .
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ولفت الى ان العلاقة التاريخية مع هذه القوات والتي تعود لأكثر من أربعة عقود، أسهمت وتسهم في تعزيز روابط الصداقة وفي تبادل الخبرات على أكثر من صعيد، بما فيها برامج التعاون في مجالات عدة.
 
وأبدى رئيس المجلس استعداده العمل من أجل تطوير صيغ التعاون بين لبنان وإسبانيا خاصة على الصعيد البرلماني والتشريعي، مشددا أمام الضيف الإسباني  على وجوب إنجاز الاستحقاق الدستوري الأول المتمثل بإنتخاب رئيس للجمهورية كمدخل الزامي لولوج لبنان مرحلة الحل والخروج من الازمة الراهنة.
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