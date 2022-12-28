ميشال عون: سلامة​ هو المسؤول الاول عمّا وصل اليه البلد

ميشال عون يعتبر أن سلامة​ هو المسؤول الاول عن ما وصل اليه البلد..

Lebanon, news ,lbci ,أخبار سلامة, جبران باسيل,ميشال عون,ميشال عون يعتبر أن سلامة​ هو المسؤول الاول عن ما وصل اليه البلد..

LBCI News Lebanon

اعتبر رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو المسؤول الاول عن ما وصل اليه البلد.



وكشف في حديث للـ "أو تي في"، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري هو من أبرز المعرقلين لعهده.

واعتبر في سياق منفصل أن رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل يتعرّض لهجوم كبير ويحاولون إعدامه معنويًا وإعدام صورته، قائلاً: "لكنه “الحمدالله” إنّه قوي وقادر على التحمّل".

الإعلان

وعن إنتخابات رئاسة الجمهوريّة، أشار الى أن لبنان يريد اليوم رئيسا ينفذ ما بدأه، قائلاً: "أعزّ سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزاف عون لكنّني لست نائبا لأختار واحدا بينهما لرئاسة الجمهورية".

وأضاف في سياق منفصل: "لفتني انه بعد انفجار المرفأ صدرت تصاريح من نتنياهو والرئيس ترامب تتحدث عن ضربة ما، ولكن ما لبثا أن تراجعا".