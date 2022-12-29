شقير يزور الراعي مهنئاً بالأعياد... وتمني مشترك بإنتخاب رئيس للجمهورية سريعاً

شقير يزور الراعي مهنئاً بالأعياد

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LBCI News Lebanon

زار رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وقدم له التهنئة بالأعياد المجيدة.

كما عرض شقير مع غبطته الأوضاع العامة في البلاد لا سيما الصعوبات والتحديات الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية، والجهود التي تقوم بها الهيئات الإقتصادية لمواجهتها والحد من تداعياتها السلبية.

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وإذ أشاد شقير بمواقف البطريرك الراعي الوطنية والجهود المخلصة التي يقوم بها لإنقاذ لبنان، كان هناك تمني مشترك بأن يكون العام 2023 عام خير وسلام وإستقرار وإزدهار للبنان وتحقيق آمال اللبنانيين بحياة كريمة تليق بهم، سائلين الله أن يلهم القوى السياسية لإنتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت ممكن.