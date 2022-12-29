كركي : الضمان الاجتماعي يفتح أبوابه استثنائياً يوم غد الجمعة

قرّر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركيفتح مكاتب ومراكز الصندوق التي تقدّم خدمتي براءة الذمّة وقبض الاشتراكات أبوابها يوم الجمعة الواقع في 30/12/2022، بشكل استثنائي، كذلك مصلحة براءة الذمّة ومصلحتي الاشتراكات والمحاسبة في المركز الرئيسي في بيروت.

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هذا الإجراء يأتي ضمن سياق اتخاذ كافّة التدابير اللازمة من أجل تسهيل أمور المضمونين وأصحاب العمل وبخاصة لناحية استفادة هؤلاء من الاعفاءات وغرامات زيادات التأخير وتمديد المهل قبل نهاية العام.



وقد أكّد مدير عام الصندوق أن كلّ الاجراءت اللوجستية اللازمة من أجل تفعيل هذه الخدمات جاهزة ولاسيّما لجهة تأمين الأحبار والأوراق والطاقة الكهربائيّة.



وبهذه المناسبة، نوّه المدير العام بجهود جميع مستخدمي الصندوق الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل خدمة المضمونين وأصحاب العمل بالرغم من الضغوط الكبيرة والظروف المعيشيّة الصعبة التي يعيشونها وخاصة بعد أن بات الصندوق يعمل بأقلّ من 40% من ملاكاته نظراً للشواغر الكبيرة التي طالت المؤسسة .