أخبار لبنان
29 كانون الأول 2022 - 06:44
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بري لعون: وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت... حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوفتنا نجوم الظهر!

بري لعون: وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت... حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوفتنا نجوم الظهر! Lebanon, news ,lbci ,أخبار ميشال عون,نبيه بري,بري لعون: وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت... حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوفتنا نجوم الظهر!
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بري لعون: وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت... حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوفتنا نجوم الظهر!
Lebanon News
رداً على ما جاء في مقابلة الرئيس السابق ميشال عون على قناة الـ OTV، رد رئيس مجلس النواب نبيه بري بما يلي: 

"بدءاً وبدلاً من أن نقول كل عام وأنتم بخير ألزمتني لأقول لك ما يلي : 
لم تكن بحاجة لمن يعرقلك فقد وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت. 
للذكرى وليس للحنين 74 قانوناً صدر ولم تنفذ وليست في الجوارير ، أولهم وليس آخرهم الكهرباء .
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 حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوفتنا نجوم الظهر!"

وكان عون اعتبر ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو المسؤول الاول عن ما وصل اليه البلد. وكشف في حديث للـ "أو تي في"، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري هو من أبرز المعرقلين لعهده. (للاطلاع على ما قاله عون اضغط هنا).
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