أخبار لبنان
29 كانون الأول 2022 - 07:20
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حجار اجتمع مع عمران رضا: الأعباء المترتبة عن النزوح السوري هي مسؤولية عربية ودولية

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حجار اجتمع مع عمران رضا: الأعباء المترتبة عن النزوح السوري هي مسؤولية عربية ودولية
Lebanon News
عقد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار إجتماعا تنسيقيا مع المنسق المقيم ومنسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا، يعنى بخطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية، في حضور المشرف العام علا بطرس. 
 
وأكد الحجار في خلال الإجتماع "ضرورة حث الاطراف المعنية على إستمرار الدعم الانساني للفئات الاكثر هشاشة في لبنان بمعزل عن المواقف السياسية للدول الممثلة في اللجنة التوجيهية الخاصة بخطة لبنان للاستجابة للازمة السورية، وكذلك استمرار التمويل وايجاد مصادر أخرى له"، مشددا على أن الاعباء المترتبة عن النزوح السوري هي مسؤولية عربية ودولية.
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أما بالنسبة للحلول المستدامة لأزمة النزوح السوري، كرر الحجار تأكيد "أهمية العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى سوريا".
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