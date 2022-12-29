مولوي من عين التينة: الأجهزة الأمنية والوزارة في جهوزية رغم الظروف الصعبة

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عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة خلال استقباله وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، الاوضاع العامة، سيما الامنية منها.بعد اللقاء، قال مولوي :"زيارة دولة الرئيس نبيه بري عزيزة على قلبنا وواجبة لهذه القامة الوطنية الكبيرة فكيف اذا كانت لمناسبة الاعياد. هي زيارة للمعايدة ولطمأنته على الوضع الامني العام في البلد. إستعرضنا كافة الامور التي لها علاقة بالوضع الامني في البلاد والاحداث التي تحصل وكيفية معالجتها. وأكدنا له جهوزية الأجهزة الامنية ووزارة الداخلية للقيام بعملها، على الرغم من كل الظروف الصعبة".كما عرض بري اخر التطورات والمستجدات السياسية في خلال لقائه الوزير السابق كريم بقرادوني .واستقبل بري وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل.