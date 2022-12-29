أخبار لبنان
29 كانون الأول 2022 - 11:22
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فياض في ملف بواخر الفيول اللازم تشغيل معامل الكهرباء: هناك عائق من وزارة المال

فياض خلال مؤتر صحفي لشرح التطورات المتعلقة ببواخر الفيول اللازم تشغيل معامل الكهرباء: هناك عائق من وزارة المال Lebanon, news ,lbci ,أخبار وزير الطاقة,وزير المال,فياض خلال مؤتر صحفي لشرح التطورات المتعلقة ببواخر الفيول اللازم تشغيل معامل الكهرباء: هناك عائق من وزارة المال
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Lebanon News
أكّد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، خلال مؤتر صحفي لشرح التطورات المتعلقة ببواخر الفيول اللازم تشغيل معامل الكهرباء أن هناك عائقاً من وزارة المال فهي لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الاموال، مشيراً الى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكّد توفّر المال، متمنياً في السياق أن تحجز هذه الاموال لتوريد الفويل.
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وشدد على وجوب إما تأمين سلفة الاعتماد لنتفادى الهدر أو أن توضع النقاط على الحروف فلغي الموضوع من أساسه.

وكشف أنه تم الاتفاق على تكون الكهرباء أقل كلفةً اذا توجهنا الى خطة الطوارئ، قائلاً: "لكن هذا الموضوع شائك والجهات الاجنبية التي يجب أن تساعد تتأخر أما في الداخل فما الذي يؤخّرنا إذا مصرف لبنان أكّد وجود الاموال؟".
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