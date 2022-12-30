للمرة الثالثة في غضون أربعة أيام... مبنى الجديد يتعرض لإعتداء جديد

مبنى الجديد يتعرض لإعتداء جديد

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LBCI News Lebanon

أعلنت قناة الجديد أن مبنى القناة في محلة الكولا تعرض للمرة الثالثة في غضون أربعة أيام لإعتداء جديد، مشيرة الى ان القوى الأمنية التي تحرس المبنى، أفادت بإصابتِه بعددٍ من الأعيرة النارية بشكل مباشر.