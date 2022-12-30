عوده يستقبل شيا ونجار والمولوي..وزير الداخلية: نطمئن المواطنين أن أمانهم مسؤوليتنا

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استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده سفيرة أميركا دوروثي شيا التي زارته مهنئة بالأعياد، وكانت مناسبة للبحث في الأوضاع العامة.ثم استقبل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الذي أكّد أنه حمّل المطران عوده هواجسه بالنسبة إلى الوضع العام وعدم انتخاب رئيس وخصوصا ما يتعلق بالتأخير في تحقيقات انفجار المرفأ، وما يتعلق ببعض الأوضاع الأمنية والوجود السوري في لبنان. وقال إن المشاكل، سواء المتعلقة بالوجود السوري أو بالأزمات الاقتصادية والمالية، نحن في وزارة الداخلية نتحمّل نتيجتها مع المواطنين كافة.وأضاف: "في ما يخصنا في وزارة الداخلية، نطمئن المواطنين أن أمانهم مسؤوليتنا. نحن مهتمون جيدا بالأمن ونسبة للظروف التي يعيشها البلد ما زلنا في وضع أمني مقبول وأحسن من مقبول وجيد".واعتبر أن كل القوى الأمنية تضحي، قائلاً: "نحن موجودون على الأرض. عيّدوا بخير وفرح، لبنان للحياة، لبنان للفرح، لبنان بلد العيد وأنتم، المواطنون وجميع اللبنانيين، فرحتنا، فرحتكم فرحتنا وبكم نشعر بالعيد. كل عام وأنتم بخير".وأضاف بعد الزيارة: "نحن موجودون هنا لمعايدة المطران عوده الذي نتمنى له الخير والبركة، ونتزود بتوجيهاته ودعائه في هذه الفترة الصعبة التي نعيشها في لبنان. لقد أكدنا له وطمأناه أننا مستمرون في تحمل مسؤولياتنا كما تعودنا وكما عودنا المواطنين، وكما يلزم".واستقبل المطران عوده ظهرا الوزير السابق الدكتور ميشال نجار.