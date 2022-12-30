الهيئة التنسيقية للاساتذة المتعاقدين: العودة بعد العطلة أو عدمها صارت رهن تقديماتكم

الهيئة التنسيقية للاساتذة المتعاقدين تذكّر بمطالبها: العودة بعد العطلة أو عدمها صارت رهن تقديماتكم

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LBCI News Lebanon





وقالت في بيان: "غدا هو آخر أيام العام ٢٠٢٢ وبعد غدٍ نستقبل عاماً جديدًا. لقد كان عاماً مليئاً بالوعود والاقتراحات. لقد كان عاماً جهنمياً بامتياز على الاساتذة المتعاقدين، إذ لم يحصلوا على العقد الكامل، ولا على بدل النقل، ولا القبض الشهري، ولا على الحوافز وكذلك ما زالت مستحقات بعض الزملاء وحقوقهم المالية في علم الغيب".

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وأضافت: "غدًا يحتفل اللبنانيون بقدوم العام الجديد فيما الاساتذة المتعاقدين بيوتهم فارغة وأطفالهم جائعة وأمانيهم ضائعة (مكسوري الخاطر) في ضمائر المسؤولين.. وبما أنّ حساباتكم تفوق حقوقنا ... وبما أن الإفلاس والعجز والعوز أصبحت عناوين حياتنا؛ نعلمكم أن العودة بعد العطلة أو عدمها صارت رهن تقديماتكم لنا والايفاء بوعودكم مطلع العام ٢٠٢٣". أعلنت الهيئة التنسيقية للاساتذة المتعاقدين أن العودة بعد العطلة أو عدمها صارت رهن التقديمات والايفاء بالوعود مطلع العام ٢٠٢٣.وقالت في بيان: "غدا هو آخر أيام العام ٢٠٢٢ وبعد غدٍ نستقبل عاماً جديدًا. لقد كان عاماً مليئاً بالوعود والاقتراحات. لقد كان عاماً جهنمياً بامتياز على الاساتذة المتعاقدين، إذ لم يحصلوا على العقد الكامل، ولا على بدل النقل، ولا القبض الشهري، ولا على الحوافز وكذلك ما زالت مستحقات بعض الزملاء وحقوقهم المالية في علم الغيب".وأضافت: "غدًا يحتفل اللبنانيون بقدوم العام الجديد فيما الاساتذة المتعاقدين بيوتهم فارغة وأطفالهم جائعة وأمانيهم ضائعة (مكسوري الخاطر) في ضمائر المسؤولين.. وبما أنّ حساباتكم تفوق حقوقنا ... وبما أن الإفلاس والعجز والعوز أصبحت عناوين حياتنا؛ نعلمكم أن العودة بعد العطلة أو عدمها صارت رهن تقديماتكم لنا والايفاء بوعودكم مطلع العام ٢٠٢٣".

واعتبرت أن المطالب أصبحت معروفة للجميع وهي: قرار جريء وسريع من معالي وزير التربية بحفظ ساعات الاساتذة المتعاقدين خلال فترة التعطيل القسري وحصر دوام أساتذة الملاك والاضرابات التي لا ذنب لهم فيها. وقالت : "نطالب المجلس النيابي ورئيس لجنة التربية النيابية وأعضائها بالاجتماع الفوري وعقد جلسة تشريعية حياتية طارئة والعمل على اقرار قانوني العقد الكامل وبدل النقل للمتعاقدين عن العامين المتتاليين ( ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣) وعلى أن يكون للسنوات القادمة حق مكتسب لجميع المتعاقدين بمختلف مسمياتهم"، بالاضافة الى إصدار تعميم بدفع مستحقات الاساتذة المتعاقدين (مهني- ثانوي- أساسي) كل شهرين أقله والالتزام بتنفيذه.



وبناءً على ما تقدم، طالبت المعنيين بصرف المستحقات المتأخرة جميعها عن العام المنصرم للزملاء المتعاقدين بمختلف تسمياتهم، دفع مستحقات بدل النقل عن العام المنصرم، ببدل انتاجية عن كل يوم عمل وفريش دولار تدفعها الوزارة عبر ل omt حوالي ( 7 $) فريش للأساتذة كافة بمختلف مسمياتهم، دفع مستحقات شهري تشرين الأول والثاني والعمل على انتظام القبض الشهري ودفع مستحقات الإمتحانات الرسمية عن العام المنصرم .