جوقة جامعة سيدة اللويزة أحيت ريسيتالًا ميلاديًا في كاتدرائية مار الياس

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أحيت جوقة جامعة سيدة اللويزة بقيادة الأب خليل رحمة ريسيتالًا ميلاديًا في كاتدرائية مار الياس في مطرانية صيدا ودير القمر المارونية في حضور المطرانين مارون العمار وإيلي بشارة الحداد، وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور حجار، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، نائبي صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري والدكتور أسامة سعد، النائبين السابقين بهية الحريري والدكتور سليم الخوري، قائد منطقة الجنوب في الجيش اللبناني العميد روجيه الحلو وشخصيات حزبية وقضائية وعسكرية وبلدية وإختيارية وجمهور كبير من بلدات قضاءي جزين والزهراني ومدينة صيدا، وذلك بدعوة من مؤسسة الأرض البيضاء التي يرأسها النائب السابق الدكتور أمل أبو زيد.وكانت سبقت الريسيتال كلمة معايدة من الدكتور أبو زيد شدد فيها على ضرورة تجديد وتطوير العلاقة الأخوية التي تربط صيدا وجزين.كما شدد المطران عمار على معاني العيد وضرورة التفاعل الدائم وخصوصًا في فترة الأعياد بين منطقتي صيدا و جزين.