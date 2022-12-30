أخبار لبنان
30 كانون الأول 2022 - 13:20
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حجار: موافقة ديوان المحاسبة على فروق رواتب ونفقات وعقود الرعاية الاجتماعية

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حجار: موافقة ديوان المحاسبة على فروق رواتب ونفقات وعقود الرعاية الاجتماعية
Lebanon News
أعلن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار في بيان أنه بعد جهود حثيثة وجبارة منذ الصباح الباكر، توصل حجار للاستحصال على موافقة ديوان المحاسبة الذي أبدى جهوزية وتعاونا، على فرق ضعفي الراتب عن 3 اشهر للمراكز والمشاريع بمن فيهم المستخدمون ونفقات الخدمة وعقود اجازة الخدمة. 
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كما تمكن وزير الشؤون من الاستحصال على موافقة الديوان نفسه على عقود الرعاية الاجتماعية بحسب سعر الكلفة الجديد وعلى فرق سعر الكلفة بعقود المعوقين التي سبق ابرامها وعقود الانحراف، بعد أن خصص اعتماد بقيمة 400 مليار ل.ل. في موازنة الوزارة للعام 2022.
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