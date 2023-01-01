أخبار لبنان
01 كانون الثاني 2023 - 07:54
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لوكورنو يتفقّد الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان

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لوكورنو يتفقّد الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان
Lebanon News
تفقّد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان، وذلك غداة وصوله إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر لأيام.

وعاين لوكورنو جزءاً من الخط الأزرق، كما التقى رئيس قوات اليونيفيل.
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