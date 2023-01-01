لوكورنو يتفقّد الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان

وزير الدفاع الفرنسي يبدأ زيارته لبنان

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة, وزير دالفاع الفرنسي,سيباستيان لوكورنو,وزير الدفاع الفرنسي يبدأ زيارته لبنان

LBCI News Lebanon

تفقّد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان، وذلك غداة وصوله إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر لأيام.



وعاين لوكورنو جزءاً من الخط الأزرق، كما التقى رئيس قوات اليونيفيل.

