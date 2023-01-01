أخبار لبنان
01 كانون الثاني 2023 - 14:54
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رسالة من ‎الإعلام الحربي في حزب الله بعنوان ‎"قسمًا قادرون ‎سنعبر"

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Lebanon News
بعد ساعات قليلة على تشكيل الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، رسالة من ‎الإعلام الحربي في حزب الله بعنوان ‎قسمًا قادرون ‎سنعبر، تحاكي عملية إقتحام مجاهدي حزب الله لمستوطنات الجليل المحتل.
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