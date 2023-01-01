أخبار لبنان 01 كانون الثاني 2023 - 14:54 01/01/2023 14:54:00 رسالة من ‎الإعلام الحربي في حزب الله بعنوان ‎"قسمًا قادرون ‎سنعبر"

رسالة من ‎الإعلام الحربي في حزب الله بعنوان ‎"قسمًا قادرون ‎سنعبر"

Lebanon, news ,lbci ,أخبار حزب الله,‎الإعلام الحربي,رسالة من ‎الإعلام الحربي في حزب الله بعنوان ‎"قسمًا قادرون ‎سنعبر"

استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت إشترك الآن تسجيل الدخول تسجيل الدخول

LBCI News Lebanon

بعد ساعات قليلة على تشكيل الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، رسالة من ‎الإعلام الحربي في حزب الله بعنوان ‎قسمًا قادرون ‎سنعبر، تحاكي عملية إقتحام مجاهدي حزب الله لمستوطنات الجليل المحتل. الإعلان

الإعلان