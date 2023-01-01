أخبار لبنان
01 كانون الثاني 2023 - 14:54
01/01/2023 14:54:00
رسالة من الإعلام الحربي في حزب الله بعنوان "قسمًا قادرون سنعبر"
رسالة من الإعلام الحربي في حزب الله بعنوان "قسمًا قادرون سنعبر"
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LBCI News Lebanon
بعد ساعات قليلة على تشكيل الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، رسالة من الإعلام الحربي في حزب الله بعنوان قسمًا قادرون سنعبر، تحاكي عملية إقتحام مجاهدي حزب الله لمستوطنات الجليل المحتل.
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