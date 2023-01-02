إجراءات تقديم الطعون بمراسيم حكومة تصريف الأعمال تبدأ غدا

02 كانون الثاني 2023 - 04:09 02/01/2023 04:09:02

إجراءات تقديم الطعون بمراسيم حكومة تصريف الأعمال تبدأ غدا

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LBCI News Lebanon

علمت الـLBCI أن إجراءات تقديم الطعون بالمراسيم التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال ستبدأ يوم غد الثلاثاء.