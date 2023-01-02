أخبار لبنان
02 كانون الثاني 2023 - 04:09
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إجراءات تقديم الطعون بمراسيم حكومة تصريف الأعمال تبدأ غدا

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إجراءات تقديم الطعون بمراسيم حكومة تصريف الأعمال تبدأ غدا
Lebanon News
علمت الـLBCI أن إجراءات تقديم الطعون بالمراسيم التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال ستبدأ يوم غد الثلاثاء.
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