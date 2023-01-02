وفد من "حزب الله" في بكركي: الصفحة دائماً مفتوحة مع الراعي..

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أكّد رئيس المجلس السياسي لـ"حزب الله" السيد ابراهيم أمين السيد، بعد زيارة وفد من "حزب الله" البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن الأخير أبدى حرصه على انجاز الاستحقاق الرئاسي بأقرب فرصة، قائلاً في السياق: "المطلوب التعاطي مع الملف الرئاسي بمسؤولية عالية لان بلدنا يعيش بظروف صبعة وانتخاب الرئيس له أولوية لما يحمل موقع الرئاسة من مسؤولية كبرى".وشدد على أن الصفحة دائماً مفتوحة بينهم وبين الراعي لكن أوضاع البلد من كورونا وغيرها تسببت بفسحة زمينة معيّنة، قائلاً: "الفسحة الزمنية بين المحبين تزيد من الشوق".وأضاف: "لا تباين في الآراء بيننا وبين الراعي ولم نتحدث في الجلسة اليوم عن الحياد أو عن التدويل ونحن سعداء بما أنجز من تفاهم مع التيار الوطني الحر ونعلم كيف نتفاهم فيما بيننا".وعن امكانية انتخاب قائد الجيش لرئاسة الجمهورية، قال: "لا فيتو على أحد وندعو الى التوافق".واعتبر أن وضع البلد يجعل الإستحقاق الرئاسي أولوية ويجب أن يتم بأقرب فرصة ممكنة، قائلاً: "إذا تركنا البلد في هذا الشكل ينهار فما قيمة وجود رئيس في بلد منهار؟ ولذلك المطلوب الإسراع في انتخاب الرئيس".ولفت إلى أننا نعيش في ظروف تتعلق باستحقاق مهم وأساسي له علاقة بإنتخاب الرئيس وغبطته أبدى حرصه على انجاز هذا الاسحقاق بأقرب فرصة، قائلاً: "قدمنا التهنئة بالأعياد للكاردينال وتمّ مقاربة الأمور الأساسية في لبنان من ضمنها إنتخاب الرئيس".