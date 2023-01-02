بستاني تردّ على ميقاتي: لو وزارة الطاقة تحت وصايتنا ما كنا اليوم قاعدين تحت رحمتو

الإعلان

ردّت النائبة والوزيرة السابقة ندى بستاني عبر تويتر على بيان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بالقول:"اذا رئيس الحكومة ما عندو الوقت او القدرة انو يفهم الخطط يللي قدمها فريقي السياسي بقطاع الكهربا عالقليلي يقرا تاريخ المرسوم يللي وقعتوا بس كنت وزيرة طاقة ويللي عرضوا عالناس ويشوف انو من سنة ال٢٠١٩ موجود عندو بدوائر رئاسة الحكومة وما حدا بتّ في!"وأضافت: "الفجور والتعمية الإعلامية بيكونوا لما بسأل عن وعد رئيس الحكومة ب١٠ ساعات للبنانيين وبيجي الرد بجملة أكاذيب وتفاهات وتهجم بالشخصي. ع كل حال لو وزارة الطاقة تحت وصايتنا ما كنا اليوم قاعدين تحت رحمتو وتجاوزو للدستور".