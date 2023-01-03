بيان أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة لشهر كانون الأول

صدر عن معهد البحوث الصناعية بيان أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر كانون الأول 2022.
وجاء فيه:
-البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد: 2.508 بيان جمركي.
-البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد: 33 بيان جمركي.
-البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة: 731بيان جمركي
-البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية): 512
بيان جمركي
-البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة: 1232بيان جمركي.
-البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه: 1.319بيان جمركي.
-البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية:34 بيان جمركي.
وتوزّعت على الشكل التالي: 3 مساحيق غسيل، 17 جهازاً ولوازم كهربائية، 10من البلاط سيراميك والأدوات صحية، جهازا طاقة، جهاز ضغط، 1 من المنتجات
الورقية والقطنية والمنسوجات.
علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:
-البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح: 31 بياناً جمركياً.
-البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 3 بيانات جمركية.
وهي مفصّلة على الشكل التالي:
مسحوق غسيل - نسبة الملح 42.2% ونسبة المواد الفعالة 2.6% - 720 كغ – تركيا – مرفأ بيروت/مسحوق غسيل – نسبة الملح 49% ونسبة المواد الفعالة 7.5 %- 66320 كغ – تركيا – مرفأ طرابلس/قوارير غاز – السلامة العامة وعدم وجود أي معلومات تقنية – 200 قطعة – الصين – مرفأ بيروت.