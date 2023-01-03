اجتماعٌ في اليومينِ المقبلين لمجلسِ القَضاء الأعلى لبحثِ عودةِ القُضاة الى العمل...

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يُعقدُ اجتماعٌ خلال اليومينِ المقبلين لمجلسِ القَضاء الأعلى لبحثِ عودةِ القُضاة الى العمل.يأتي الاجتماعُ بعد الاجواءِ الايجابية التي سادت الجمعيةُ العمومية للقُضاة العدليين مع المجلس والتي عكست رغبةَ أكثريةٍ قضائية للعودةِ التدريجية الى العمل خصوصاً بعد التحسيناتِ التي حصلَ عليها القُضاة كمِنحةِ الفريش دولار وضُعفي أساس الراتب وحسم خمسين في المئة من فاتورة الهاتف.ويُتوقع أن يصدرَ موقفٌ أو تعميمٌ لمجلس القضاء يعكس هذه الأجواء وتبدأ عودةٌ بالممكن والمتوفر لتسيير العمل القضائي خصوصا أن حديثا يجري تداولُه عن تحسيناتٍ اضافية قد تُطاول اساسَ الراتب القضائي من صندوقِ التعاضد.