أخبار لبنان
03 كانون الثاني 2023 - 11:33
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وزارة الثقافة تحيل لوزارة العدل مطالتعها المتعلقة باستعادة قطع فسيفساء تاريخية من نيويورك

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وزارة الثقافة تحيل لوزارة العدل مطالتعها المتعلقة باستعادة قطع فسيفساء تاريخية من نيويورك
Lebanon News
أحال وزير الثَّقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى إلى هيئة القضايا في وزارة العدل مُطالعة الوزارة في القضيَّة المرفوعة من المدعو جورج لطفي أمام مجلس شورى الدَّولة لإبطال كتاب كان قد وجَّهه المرتضى إلى وزارة الخارجية والمغتربين في 27/10/2021 لاسترداد 24 قطعة أثريَّة مصدرها لبنان وهي عبارة عن رأس روماني و23 قطع من الفسيفساء. 
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وطلب وزير الثقافة في مطالعة الوزارة اتّخاذ الإجراءات الإداريَّة والقانونيَّة بالتَّعاون مع الجهات المُختصَّة من أجل إعادة هذه القطع إلى موطنها الأصلي لبنان، وكذلك الادِّعاء على جورج لطفي أمام النِّيابة العامّة المُختصَّة لحيازته هذه القطع بطريقة غيْر مشروعة ولإجراء التَّحقيقات اللازمة في حال موجود قطع أثريَّة أخرى لديْه بطريقة مماثلة.
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