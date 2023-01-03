نصرالله: لدي تحسس في القصبة الهوائية...ونريد رئيسا لا يطعن المقاومة

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طمأن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مستهل كلمته لمناسة احياء الذكرى الثالثة للواء قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس "مهرجان الوفاء والكبرياء"، ان لديه تحسسا في القصبة الهوائية ولا داعي للقلق، وقال: "أحب أن اطمئنكم، فأنا طيلة 30 سنة لدي تحسس في القصبة الهوائية وعندما استشهد السيد عباس كنت في الفراش بسبب هذه الحالة".وتطرق الى موضوع الانتخابات الرئاسية اللبنانية، مذطرا بكلمته السابقة، قائلا: "المقاومة في لبنان ليست بحاجة الى غطاء ولا نريد رئيسا يحميها فما نريده رئيسا لا يطعن المقاومة في ظهرها ولا يتآمر عليها وهذا حقنا الطبيعي".واردف: "هناك مواصفات طبيعية لرئيس الجمهورية وأنا أضفت صفة هي ان لا يكون متآمرا على المقاومة ولا يطعنها وحقنا ان نتمسك بهذه الصفة، ورئيس لا يطعن المقاومة يعني ألا يذهب بالبلد الى حرب أهلية ورئيس يريد الوفاق والحوار ويساعد في حماية لبنان امام التهديدات والمخاطر، فهذه مصلحة وطنية لكل البلد، ومن ينتظر المفاوضات بين اميركا وايران حول النووي ممكن ينتظر عشرات السنين فنبقى بلا رئيس جمهورية".وتوجه الى "من ينتظرون توافقا سعوديا ايرانيا" وقال: "انتم ستنتظرون كثيرا لأن ايران لا تتدخل بالشأن الداخلي اللبناني، وحتى لو جلس السعودي والايراني فان أولوية السعودية هي اليمن وليس لبنان".وقال: "يجب ان نعود الى بعضنا البعض، فالحوار الداخلي هو الأصل وكلنا يجب ان نتفق ان الوقت ضاغط على الجميع فالظروف الداخلية صعبة والغلاء وأزمات أخرى. نشجع اللقاءات والحوارات الداخلية في لبنان وأقول لكم لا تنتظروا الخارج لأن الوقت ضاغط".وعن الاشكال مع "التيار الوطني الحر" قال: "نحن حريصون على معالجته بالتواصل وحريصون على العلاقة مع التيار".