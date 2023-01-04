أخبار لبنان
04 كانون الثاني 2023 - 07:39
04/01/2023 07:39:59
هكتور الحجار وعصام شرف الدين يتقدمان بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة.. اليكم التفاصيل
اليكم التفاصيل
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LBCI News Lebanon
تقدم وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار ووزير المهجّرين عصام شرف الدين بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة يطالبان فيها بإلطال المرسومين ١٠٩٤٨ و١٠٩٤٩ الصادرين بتاريخ ٥ كانون الاول ٢٠٢٢ مع طلب وقف التنفيذ.
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