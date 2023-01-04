مكتب ميقاتي رد على بستاني: "سعادة النائبة" تغافلت عن مسألتين أساسيتين وردتا بوضوح في متن قرار الموافقة

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أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيانًا أشار فيه إلى أن "التيار الوطني الحر يصر بشخص نائبته ندى البستاني على إجتزاء الحقائق في محاولة للتنصل من تدخلها المباشر في عمل السلطة التنفيذية عبر نشر موافقة إستثنائية صادرة عن دولة رئيس الحكومة لفتح إعتماد مستندي لتأمين الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. ولكن كالعادة، تغافلت "سعادة النائبة" عن مسألتين أساسيتين وردتا بوضوح في متن قرار الموافقة:الأولى: الإشارة الواضحة إلى وجوب صدور مرسوم بالسلفة المشار إليها (صفحة ٣ من القرار) وليس كما حاولت عبثا إغفال هذه الواقعة عن الرأي العام وأن تبدلا ما قد حصل.الثانية: وجوب التقيد المطلق بتنفيذ بنود الخطة الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، أي الإيضاح رسميًا من قبل المؤسسة كيفية إعادة هذه السلفة للخزينة، حتى لا تلحق بكل السلف السابقة."وقال البيان: "أما في الشق الدستوري، فننصح من يوجه البستاني بوجوب لفت نظرها إلى التوقف عن التدخل في عمل السلطة التنفيذية والمشاركة في نقاشات تخص السلطة التنفيذية نيابة عن الوزير المختص، الحاضر الغائب، متناسية دورها النيابي، إلا إذا كان التيار الوطني الحر يعتبر أننا أصبحنا في زمن الحزب الواحد الذي يتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية معًا. أما في ما يتعلق بالإشكالية المالية والقانونية المتعلقة ببواخر الفيول، فنحيل الرأي العام على ما ورد اليوم على لسان رئيس هيئة الشراء العام جان العلية".وأرفق الرّد بقرار يظهر أن رئاسة مجلس الوزراء، أبلغت وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، موافقتها على اصدار سلفة خزينة تتيح فتح اعتماد مستندي لصالح شركة Vitol Bahrain E.C بقيمة 62019344 دولاراً أميركياً لتغطية ثمن شراء كمية 66000 طن متري من مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.وأشارت الى أنه سيصار لاحقاً الى إصدار المرسوم المتعلّق بهذه السلفة عند الاقتضاء وذلك تفادياً للخسائر المترتبة عن تأخّر إفراغ بواخر الشحن وبغية تأمين ما يلزم من محروقات لزوم معامل الانتاج في مؤسسة كهرباء لبنان.