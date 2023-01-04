تجمع اهالي شهداء المرفأ: قرارنا الاستمرار بمزيد من العزم والاصرار والمرحلة القادمة ستشهد تصعيداً تدريجياً

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أشار تجمع اهالي شهداء و جرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت، خلال الوقفة الشهرية امام بوابة الشهداء رقم (٣) في المرفأ، الى انقضاء عام آخر، ولا يزال الحزن والالم والاسى يخيم فوق بيوتنا ويسكن نفوسنا المتعبة المثخنة بالجراح بعدما غابت عنها الاعياد والافرح منذ الرابع من اب ٢٠٢٠ المشؤوم وها هي ذي سنة ٢٠٢٣ تطل علينا.وأكد الاهالي أن المطلوب أن تتضافر الجهود كأهالي شهداء أولاً بعيداً عن خلافنا حول القاضي الذي بنينا موقفنا عليه إستناداً لأدلةٍ ووقائع ومعطياتٍ دامغة حول الإستنسابية وعدم وحدة المعايير وغير ذلك.وتابع الاهالي: "أما مسألة العدالة والقصاص وكل الامور الاخرى، فنحن متفقون عليها وسبق ان مددنا اليد عدة مرات بعدة مبادرات دون جدوى، فمن يقف خلف هذا الرفض إن كانت القضية قضية قاض فقط فبالامكان مناقشتها، إما ان نقنعكم وإما ان تقنعونا وقد نصل فيها لحل وسطي. المهم ألا يستمر هذا الانشقاق الذي يريح أعصاب المتسببين بمأساتنا جميعاً ولكن حتى الآن نشعر أن هناك ايادي خفية تمنع ذلك.وشددوا على أن يدهم مدت وتبقى ممدودة ليس من موقع الضعف بل من موقع الحرص على القضية التي تجمعنا، ومن موقع أم الصبي التي أولدت و أسست ونظمت وحركت كل أولئك الذين كانوا محبطين في بيوتهم نحن كتجمع أهالي وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت؟وكشف تجمع الاهالي أن المرحلة القادمة ستشهد تصعيداً تدريجياً أخرتنا عنه سابقاً بعض الظروف وسيستمر وصولا لامور غير مسبوقة.