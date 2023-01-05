أخبار لبنان
05 كانون الثاني 2023 - 07:04
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وباء كورونا يطلّ برأسه من جديد

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Lebanon News
أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض عن بدء موجة جديدة ورتفاع إصابات كورونا، لكنه في المقابل اكد ان الأمور لا تزال تحت السيطرة.
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