وباء كورونا يطلّ برأسه من جديد

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LBCI News Lebanon

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض عن بدء موجة جديدة ورتفاع إصابات كورونا، لكنه في المقابل اكد ان الأمور لا تزال تحت السيطرة.