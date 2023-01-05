أخبار لبنان
05 كانون الثاني 2023 - 07:07
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مشكلة الاعتمادات لتأمين أدوية السرطان والامراض المستعصية في اجتماع للجنة الصحة النيابية

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Lebanon News
حضرت مشكلة الاعتمادات المطلوبة لتأمين أدوية مرضى السرطان والامراض المستعصية في اجتماع لجنة الصحة النيابية بحضور الوزير أبيض.
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