أخبار لبنان
05 كانون الثاني 2023 - 09:04
05/01/2023 09:04:00
المجلس الدستوري يبتّ بالطعن المقدم من عدد من النواب التغييريين بموازنة العام 2022
المجلس الدستوري يبتّ بالطعن المقدم من عدد من النواب التغييريين بموازنة العام 2022
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LBCI News Lebanon
يرتقب ان يبتّ المجلس الدستوري اليوم بالطعن المقدم من عدد من النواب التغييريين بموازنة العام 2022، ويقول كلمته النهائية في هذا الشأن.
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