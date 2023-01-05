أخبار لبنان
05 كانون الثاني 2023 - 09:04
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المجلس الدستوري يبتّ بالطعن المقدم من عدد من النواب التغييريين بموازنة العام 2022

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Lebanon News
يرتقب ان يبتّ المجلس الدستوري اليوم بالطعن المقدم من عدد من النواب التغييريين بموازنة العام 2022، ويقول كلمته النهائية في هذا الشأن.
 
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